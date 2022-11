Lone – Luuk Brantjes le Prato, 11 novembre 2022, Lille.

tarifs 5 €

La Nuit du Cirque #4

le Prato 6 allée de la Filature 59000 Lille-Moulins Lille 59000 Nord Hauts-de-France

Un homme, sa bascule et le reste du monde !

Être seul ou être solitaire ? Lone s’amuse à jouer de cette distinction.

Dans une société où nous sommes constamment connectés, le fait d’être seul est associé à la solitude et parfois mal vu. Luuk Brantjes veut se souvenir du moi qui peut être seul et afficher la joie, la beauté et la tranquillité qui l’accompagnent. Avec pour compagne sa bascule avec laquelle il allie force, puissance et tutoie l’apesanteur.

de et avec : Luuk Brantjes regard extérieur : Benjamin Richter, Birgit Haberkamp, Piet van Dycke musique : Joel Roxendal

soutien : Werkplaats Diepenheim – TENT, circus theater productions, Amsterdam – Dynamo, workspace for circus and performing arts, Odense – Subtopia, Norsborg – Provinciaal Domein Dommelhof, Neerpelt – Cirklabo 30CC, Leuven – PERPLX, Kortrijk



Manon Verplancke