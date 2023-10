La Nuit du Cirque au Prato le Prato Lille, 15 novembre 2019, Lille.

La Nuit du Cirque au Prato Vendredi 15 novembre 2019, 19h00 le Prato de 5 à 17€

La nuit du 15 Novembre, le cirque se déclinera sous toutes ses facettes et sur tous les territoires.

Un évènement national initié par Territoires de Cirque, militants pour un cirque contemporain. Le temps d’une nuit, c’est 46 membres et leurs partenaires qui donneront un coup de projecteur sur cet art innovant et populaire, international et ouvert sur le monde qu’est le cirque contemporain.

Le Prato, dans le cadre de la cinquième édition des Toiles dans la Ville, proposera une soirée qui alliera cirque de création, attraction et burlesque avec :

– à 21H : la création du GdRa « Selve » conçu par Christophe Rulhes, metteur en scène, musicien et anthropologue, chorégraphié par Julien Cassier et Chloé Beillevaire.

SELVE mêle arts vivants et visuels, danse, acrobatie, musique, anthropologie. Le GdRA dit le texte de Sylvana Alimina Opoya, Wayana d’Amazonie. (1’45)

– à 19H : Attractions Circassiennes du Prato

« AILE DU RADEAU » avec Léa Passard, Macarena Gonzales

et Gilles Defacque, à la musique Thomas Dalle.

le Prato 6 allée de la Filature Lille 59034 Lille Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=ba4d9492-2746-4639-97c0-a3592f719087;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=ba4d9492-2746-4639-97c0-a3592f719087 [{« type »: « email », « value »: « info@leprato.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320527124 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-11-15T19:00:00+01:00 – 2019-11-15T23:59:00+01:00

2019-11-15T19:00:00+01:00 – 2019-11-15T23:59:00+01:00