Nord CREATION PRATO « L’Aile du Radeau (Don Quichotte à la Dérive…) » le Prato Lille, 26 septembre 2019, Lille. CREATION PRATO « L’Aile du Radeau (Don Quichotte à la Dérive…) » 26 et 27 septembre 2019 le Prato Une fresque circassienne menée par Gilles Defacque fou d’improvisations et de poésie ! Une rêverie vers le continent perdu à partir de Don Quichotte de Miguel de Cervantès. Mise en scène et écriture Gilles Defacque. Avec Jacques Motte, Séverine Ragaigne, Gilles Defacque, jeu Léa Passard et Miguel Rubio, mât chinois, Macarena Gonzales, contorsion, Sandrine Ricard, acrobate, danseuse et Wiliam Schotte à musique. Regard chorégraphique Cyril Viallon TARIFS PRATO DE 5 à 17€ RESERVATION PRATO VERSION SALLE j 26/09 à 20h30, v 27/09 à 14H et j 17/10 et v 18 à 20H, s 19 à 19H, d 21 à 14h30, m 22 à 19H, au Prato à Lille ATTRACTIONS LITTERAIRES le 3/10 à 19H au Caviste Curieux Lille, le 14/10 au Prato à 19H (Festival Prise Directe) me 8/10 à 20H à Aubers (Belles Sorties) v 6/12 à 14h30 et s 7 à 20h30 au Boulon à Vieux-Condé le Prato 6 allée de la Filature Lille 59034 Lille Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=ba4d9492-2746-4639-97c0-a3592f719087;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=ba4d9492-2746-4639-97c0-a3592f719087 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-09-26T20:30:00+02:00 – 2019-09-26T22:30:00+02:00

2019-09-27T16:30:00+02:00 – 2019-09-28T16:30:00+02:00 Lyne K. Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu le Prato Adresse 6 allée de la Filature Ville Lille Departement Nord Lieu Ville le Prato Lille latitude longitude 50.619219;3.070904

