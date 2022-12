Saint-Sylvestre au Ponton Le Ppnton La baule Catégories d’évènement: La baule

Saint-Sylvestre au Ponton 31 décembre 2022 et 1 janvier 2023 Le Ppnton

Menu adulte: 179, Enfant: 70

Menu adulte: 179, Enfant: 70

Musique live pop et soul avec le duo Karma

Renseignements § Réservation au 02 40 11 48 48
fouquets-royallabaule@groupebarriere.com

Le Ppnton
Esplanade François André 44500 La baule

Musique live pop et soul avec le duo Karma

Renseignements § Réservation au 02 40 11 48 48

fouquets-royallabaule@groupebarriere.com La Baule-Saint-Sylvestre au Ponton

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-31T09:00:00+01:00

2023-01-01T19:00:00+01:00

