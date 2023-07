Exposition : « Toutes en Art : mettre en valeur la place des femmes dans notre culture commune » Le Pouy – Pays de Villeneuve en Armagnac Landais Villeneuve-de-Marsan, 15 septembre 2023, Villeneuve-de-Marsan.

Exposition : « Toutes en Art : mettre en valeur la place des femmes dans notre culture commune » 15 – 17 septembre Le Pouy – Pays de Villeneuve en Armagnac Landais Prix libre. Entrée libre.

À partir du mardi 12 septembre : Exposition à la médiathèque municipale de Villeneuve de Marsan des œuvres d’Elisabeth Rigot (sculptures sur bois et gravures).

Au programme des Journées europennes du patrimoine 2023 :

Vendredi 15 septembre

Projection du film-documentaire « Femmes artistes : à la force du pinceau » à l’Alambic des Arts à 20h30. Présentation des Journées du matrimoine par l’équipe d’organisation. Profitez d’un pot de convivialité à la fin.

Samedi 16 septembre

– 9h30 à 11h : Table ronde avec les artistes animée par Marion Coudert (artiste textile).

– 11h : Ouverture au public.

– 14h à 17h : Ateliers en lien avec le matrimoine. Rencontre avec les artistes sur leurs lieux d’exposition.

– 17h : Conférence articulée avec Anna Legrand sur le genre et l’art.

– 18h30 : Vernissage et buffet partagé.

– 20h : Fermeture.

Dimanche 17 septembre

– 10h : Ouverture au public.

– 9h à 12h : Ateliers participatifs en lien avec le matrimoine.

– 15h : Déambulation théâtrale et musicale avec Monik Briane et Delphine Mas sur le parcours artistique. Présentation de deux artistes du passé (Olga Olby et Lydia Luzanowski) en partenariat avec la ville de Montaut qui prête des œuvres.

– 16h : Présentation de l’exposition collective sur le thème d’ « Attention Fragiles ».

– 17h00 : Tombol’Art.

– 18h00 : Pot de clôture.

Tout au long du weekend, vous pourrez participer à la Tombol’Art avec les œuvres des artistes présentes. Profitez de la table de livres avec la librairie Caractères de Mont de Marsan. Une buvette et des patisseries maison seront disponibles et une restauration le midi.

Le Pouy – Pays de Villeneuve en Armagnac Landais 392 chemin du Pouy, 40190 Villeneuve-de-Marsan Villeneuve-de-Marsan 40190 Pouy Landes Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T20:30:00+02:00 – 2023-09-15T22:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Association Initiatives Femmes