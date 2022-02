Le pouvoir du non-dit en littérature Goethe-Institut Paris, 14 avril 2022, Paris.

Le pouvoir du non-dit en littérature

Goethe-Institut Paris, le jeudi 14 avril à 19:00

Dans leurs travaux respectifs, l’autrice **Kathrin Röggla**, le dessinateur **Oliver Grajewski** et le metteur en scène **Leopold Von Verschuer** décomposent le monde. Kathrin Röggla joue avec la langue allemande et nous offre, dans ses œuvres, un miroir de la réalité sociale. Oliver Grajewski transforme les mots en images et décortique la réalité en lui donnant du relief. Leopold von Verschuer navigue entre le théâtre allemand et le théâtre français. Les trois artistes décrivent le monde d’aujourd’hui et s’interrogent sur le pouvoir du non-dit dans leurs travaux. Modération : Edward Bell et les étudiantes du Master MEGEN En français et en allemand _En coopération avec l’Université Paris-Sorbonne et le Master MEGEN, le Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne (CIERA) et le Forum Culturel Autrichien_

Entrée libre, réservation conseillé

Avec Kathrin Röggla, Oliver Grajewski et Leopold von Verschuer

Goethe-Institut Paris 17 avenue d’Iéna 75116 Paris Paris Paris 16e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T19:00:00 2022-04-14T20:30:00