Je crée ce qu’il me plaît ! Le Pouvoir du Lien, 7 mai 2023, Orléans. Je crée ce qu’il me plaît ! Dimanche 7 mai, 15h30 Le Pouvoir du Lien 6 à 10 participants ; 40€/personne (30€ si vous venez à 2 ; 25€ si vous venez à 4) ; 15h30-18h30 ; enfants bienvenues accompagnés d’un adulte (tarif enfants : 10€) En Mai, je crée ce qu’il me plaît ! Je vous propose de laisser émerger par différentes propositions, mêlant expression théâtrale, peinture, échanges à 2 ou 3, jeux de connexion, et autres activités que j’animerai… un personnage, une oeuvre, un planning pour la rentrée, un rdv futur avec vous-même ou avec quelqu’un d’autre, un « one man show », un poème, une lettre, un coup de gueule, une chanson, une sieste, un origami… ce qui en jaillira, cette matière, sera fruit de vous et votre imagination, et ce sera parfait ainsi, cela donnera peut-être quelque chose d’éphémère ou de transformant, seul vous pourrez en décider ;-) Créativité, évolution, jeux & liens, choix, la place du marché est grande et la scène est ouverte en ce mois de mai !

Tout le matériel sera fourni, venez avec ce qui vous fait plaisir néanmoins (déguisements, ustensils d’art, agenda, instrument…)

Lieu à définir selon la météo (île charlemagne ou rue neuve saint aignan) Le Pouvoir du Lien 8 rue neuve saint aignan Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

