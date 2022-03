Le pouvoir des huiles essentielles – initiation & conseils pratiques *Le renouveau du Printemps* Chaponost Chaponost Catégories d’évènement: Chaponost

Rhône

Le pouvoir des huiles essentielles – initiation & conseils pratiques *Le renouveau du Printemps* Chaponost, 20 mars 2022, Chaponost. Le pouvoir des huiles essentielles – initiation & conseils pratiques *Le renouveau du Printemps* Les 100 Ciels du Monde 15 place du Maréchal Foch Chaponost

2022-03-20 – 2022-03-20 Les 100 Ciels du Monde 15 place du Maréchal Foch

Chaponost Rhône EUR 45 45 Vous êtes à la recherche de solutions naturelles, alternatives et efficaces ?

Avec les huiles essentielles de haute qualité doTERRA vous pouvez maintenant enfin prendre en main le bien-être et la santé de votre famille.

Conférence, ateliers, soins, ventes les100cielsdumonde@gmail.com +33 6 72 92 31 31 https://les100cielsdumonde.wordpress.com/ Les 100 Ciels du Monde 15 place du Maréchal Foch Chaponost

dernière mise à jour : 2022-02-01 par

Détails Catégories d’évènement: Chaponost, Rhône Autres Lieu Chaponost Adresse Les 100 Ciels du Monde 15 place du Maréchal Foch Ville Chaponost lieuville Les 100 Ciels du Monde 15 place du Maréchal Foch Chaponost Departement Rhône

Chaponost Chaponost Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chaponost/

Le pouvoir des huiles essentielles – initiation & conseils pratiques *Le renouveau du Printemps* Chaponost 2022-03-20 was last modified: by Le pouvoir des huiles essentielles – initiation & conseils pratiques *Le renouveau du Printemps* Chaponost Chaponost 20 mars 2022 Chaponost rhône

Chaponost Rhône