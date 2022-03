LE POUVOIR DES FILLES – Mojgan’Arts Company Theâtre Traversière Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

LE POUVOIR DES FILLES – Mojgan’Arts Company Theâtre Traversière, 31 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 31 mars 2022

de 14h30 à 15h20

payant

Un spectacle visuel, chorégraphique et musical qui nous rappelle que, dans bien des pays, l’accès à est refusé aux filles… Inspiré de la vie de Malala Yousafzai, Le Pouvoir des Filles est une fable de notre temps portée par une jeune femme, elle même fruit d’un creuset de cultures entre Orient et Occident. A travers la question centrale de l’accès au savoir et aux apprentissages pour toutes et tous, le spectacle offre un regard poétique sur la conquête de la liberté, ses enjeux ainsi que sur les droits et devoirs qui l’accompagnent. Pour une société plus juste et équitablement partagée. Theâtre Traversière 15 bis rue Traversière Paris 75012 Contact : 0143466541 billetterie@theatre-traversiere.fr https://www.theatre-traversiere.fr/ https://www.facebook.com/Theatre.Traversiere Date complète :

2022-03-31T14:30:00+01:00_2022-03-31T15:20:00+01:00

© DR

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Theâtre Traversière Adresse 15 bis rue Traversière Ville Paris lieuville Theâtre Traversière Paris Departement Paris

Theâtre Traversière Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

LE POUVOIR DES FILLES – Mojgan’Arts Company Theâtre Traversière 2022-03-31 was last modified: by LE POUVOIR DES FILLES – Mojgan’Arts Company Theâtre Traversière Theâtre Traversière 31 mars 2022 Paris Théâtre Traversière Paris

Paris Paris