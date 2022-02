Le pouvoir des algorithmes Les Étincelles du Palais de la découverte, 23 juin 2021, Paris.

Le pouvoir des algorithmes

du mercredi 23 juin 2021 au dimanche 17 avril à Les Étincelles du Palais de la découverte

[12 ans et +] Si le terme d’algorithme nous est désormais familier, il recouvre pourtant des notions parfois opaques. En toute rigueur, leur définition théorique est étonnament simple… mais leur portée est immense, et nous sommes loin d’avoir exploré toute leur complexité. Nous sommes tous familiers de nombreux algorithmes, employés maintes et maintes fois souvent sans en avoir conscience. Confrontés à une série de problèmes simples, allant de l’arithmétique scolaire à la recherche d’un trajet optimal, découvrons notre capacité à concevoir et comprendre le fonctionnement d’algorithmes performants. Nul besoin d’être informaticien ! Et pour aller plus loin, l’exploration du paysage des algorithmes pourra nous conduire vers nombre d’objets mathématiques étranges : nombres incalculables (en pratique ou même en principe !), énigmes mathématiques anciennes défiant encore toute analyse, et paradoxes philosophiques qui ont fondé les mathématiques modernes.

[12 ans et +] Au cœur du fonctionnement de nos ordinateurs, les algorithmes sont des séquences d’instructions élémentaires. Mais leur complexité peut varier vertigineusement !

Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris



