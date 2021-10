Marseille ABBAYE DE SAINT VICTOR Bouches-du-Rhône, Marseille Le pouvoir de la voix ABBAYE DE SAINT VICTOR Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

ONFERENCE – CONCERT Le pouvoir de la voix Le Docteur Jean Abitbol, oto-rhino-laryngologiste, phoniatre, est l’un des plus grands spécialistes actuels ; le consultent avocats, professeurs, journalistes… Dans son dernier livre, Voix de femme, le Dr Abitbol explore les spécificités de la voix de femme, ses fragilités, ses évolutions au cours de l’existence. Cette fascinante analyse du pouvoir de la voix est le sujet de cette conférence que la soprano Maria Moreno, cantatrice et chanteuse de Jazz, illustre et enchante, littéralement. ​ Avec Jean Abitbol – Oto-rhino-laryngolosiste Maria Moreno – Soprano Benoît Segui – Guitare

12€ 20€ 25€

