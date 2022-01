Le Pourquoi Pas ? Café culture fête ses 3 ans ! Pourquoi pas ? Café culturel Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Le Pourquoi Pas ? Café culture fête ses 3 ans !

Pourquoi pas ? Café culturel, le samedi 29 janvier

Pourquoi pas ? Café culturel, le samedi 29 janvier à 15:00

Le Pourquoi Pas ? Café culturel fête ses 3 ans ! Pour cet événement, nous vous proposons un programme sur-mesure et pour tout le monde. Au programme : 15h : Jeux de société (Gratuit) 18h30-20h30 : Théâtre d’improvisation (Gratuit) 21h-22h30 : Bingo Karaoké Live avec la présence du groupe YOË (Gratuit) 22h30-1h30 : Silent Party Billetterie : Jeux, théâtre, bingo karaoké : gratuits, entrée libre. 5€ : Silent Party + Cocktail 10€ : Tartiflette + Silent Party + Cocktail Prendre ses billets : [[https://my.weezevent.com/3-ans-anniversaire-pourquoi-pas](https://my.weezevent.com/3-ans-anniversaire-pourquoi-pas)](https://my.weezevent.com/3-ans-anniversaire-pourquoi-pas) Pour Venir : Dans les locaux de l’Union Saint Jean – 97 rue Malbec Tram C arrêt gare Bus 1 : Arrêt Meunier Bus 9 : Arrêt Billaudel Garage à vélo 8 min à pied de la Gare Saint Jean

2022-01-29

