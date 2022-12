Permanences d’accompagnement au dépôt de projets pour le Budget Participatif Le Poulpe Paris Catégorie d’évènement: Paris

Permanences d’accompagnement au dépôt de projets pour le Budget Participatif Le Poulpe, 11 janvier 2023, Paris. Permanences d’accompagnement au dépôt de projets pour le Budget Participatif 11 – 20 janvier 2023 Le Poulpe On vous aide à concrétiser vos idées ! Le Poulpe 4bis rue d’Oran, 75018 Quartier de la Goutte-d’Or Paris 75018 Île-de-France Vous avez un idée, une envie, pour améliorer votre quartier ? Vous avez besoin d’aide pour concevoir, déveloper et déposer votre projet ? On vous accompagne à déposer votre projet sur la plateforme du Budget Participatif pour le quartier de la Goutte d’Or.

Rendez-vous les mercredis 11 et 18 janvier, les jeudis 13 et 20 janvier et le samedi 14 janvier au Poulpe (4bis sur d’Oran) entre 14h et 16h.

2023-01-11T14:00:00+01:00

2023-01-20T16:00:00+01:00

