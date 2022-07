Le Poulomaton, 5 août 2022, .

Le Poulomaton



2022-08-05 – 2022-08-05

Dans le cadre de la journée famille d’Éclat(s) de rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie des Plumés propose une cabine photographique.

Après le spectacle Quand les poules joueront du Banjo, prenez vous en photo avec la cabine de la compagnie. En 7 secondes, la photo est développée et vous repartez avec. Et durant les quelques minutes qui précèdent le « clic », profitons ensemble d’un temps d’échange et de partage !

Crédit photo : Daniel MICHELON

