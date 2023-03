GROUPE DE CONVERSATIONS ANGLAISES CHEZ NOISETTES ET BERGAMOTE Le Pouliguen Catégories d’Évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

GROUPE DE CONVERSATIONS ANGLAISES CHEZ NOISETTES ET BERGAMOTE, 24 mars 2023, Le Pouliguen . GROUPE DE CONVERSATIONS ANGLAISES CHEZ NOISETTES ET BERGAMOTE 5 rue du centre Le Pouliguen Loire-Atlantique

2023-03-24 – 2023-03-24 Le Pouliguen

Loire-Atlantique . Groupe de conversation anglaise ! Si vous voulez améliorer votre expression orale en anglais, c’est pour vous. Tous les niveaux sont les bienvenus. Maximum 5 participants. Pour vous inscrire, envoyez un courriel à easyenglishfrance@outlook.com noisettes.et.bergamote@gmail.com +33 9 81 88 19 98 https://www.instagram.com/noisettes.et.bergamote/ Le Pouliguen

dernière mise à jour : 2023-03-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Autres Lieu Le Pouliguen Adresse 5 rue du centre Le Pouliguen Loire-Atlantique Ville Le Pouliguen Departement Loire-Atlantique Tarif Lieu Ville Le Pouliguen

Le Pouliguen Le Pouliguen Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le pouliguen /

GROUPE DE CONVERSATIONS ANGLAISES CHEZ NOISETTES ET BERGAMOTE 2023-03-24 was last modified: by GROUPE DE CONVERSATIONS ANGLAISES CHEZ NOISETTES ET BERGAMOTE Le Pouliguen 24 mars 2023 5 rue du centre Le Pouliguen Loire-Atlantique Le Pouliguen Loire-Atlantique

Le Pouliguen Loire-Atlantique