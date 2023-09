Cet évènement est passé Le trésor du capitaine Morgane – Visite famille conseillée aux enfants de 3/6 ans. le pouliguen Le Pouliguen Catégories d’Évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique Le trésor du capitaine Morgane – Visite famille conseillée aux enfants de 3/6 ans. le pouliguen Le Pouliguen, 16 septembre 2023, Le Pouliguen. Le trésor du capitaine Morgane – Visite famille conseillée aux enfants de 3/6 ans. 16 et 17 septembre le pouliguen Réservation obligatoire sur le site internet, par téléphone, ou en office de tourisme. 20 personnes max. Un bateau s’est échoué au large du Pouliguen. Capitaine Morgane a trouvé une carte au trésor dans une bouteille à la mer. Moussaillon, es-tu prêt à l’accompagner dans sa quête ? le pouliguen Office de tourisme 44510 Le Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 42 31 05 https://www.labaule-guerande.com/le-pouliguen.html [{« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/reservation-visites.html »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240243444 »}] https://www.labaule-guerande.com/reservation-visites.html Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:15:00+02:00

