FESTIVAL ONDA LATINA – LE CHILI Cinéma Pax Le Pouliguen, samedi 17 février 2024.

FESTIVAL ONDA LATINA – LE CHILI Cinéma Pax Le Pouliguen Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17

fin : 2024-02-17

Dans le cadre du festival Onda Latina, consacré aux cultures latino-américaines, assistez à la projection de cinq films du 14 au 22 février 2024.

Le cinéma Pax vous propose un cycle cinéma alliant parcours poétique et politique, à travers un pays marqué autant par son histoire que par sa géographie. De la colonisation de la Terre de Feu à la rédaction d’une nouvelle Constitution en passant par la répression sanglante sous la dictature de Pinochet, le cinéma chilien contemporain n’hésite pas à se plonger dans le passé, y compris le plus récent, pour y traquer les fantômes et bâtir un impératif édifice mémoriel.

Programmation à venir prochainement.

Onda latina cap sur le Chili ! – Cinéma Pax (cinemapax.fr)

.

Cinéma Pax 5 rue du Maréchal Joffre

Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire cinemapax44510@gmail.com



L’événement FESTIVAL ONDA LATINA – LE CHILI Le Pouliguen a été mis à jour le 2024-01-18 par eSPRIT Pays de la Loire