Le Poulailler en mode hiver ! Cérons, 2 décembre 2022, Cérons.

Ferme d'Illats Cérons Gironde

2022-12-02 – 2022-12-04

Ferme d’Illats Côte de Caulet

Cérons

Gironde Cérons Le Poulailler, guinguette fermière passe en mode hiver ❄️

Parce-qu’attendre jusqu’à l’été prochain nous paraissait bien trop long…vous n’allez pas en croire vos yeux : le Poulailler, Guinguette Fermière revient en mode hiver !

Et oui, la Guinguette déménage sur notre nouvel espace couvert prêt à vous accueillir ! Ici, vous vous sentirez comme à la maison.

Venez vous réchauffer prêt du feu sous un plaid bien douillet pour un instant cocooning à la Ferme ✨

Au programme ce week-end :

VENDREDI 17h – 20h

SAMEDI & DIMANCHE 11h – 15h

Concert

Vin chaud, bières, softs

Repas fermier : poule au pot, légumes du potager…

Poulet rôti & accompagnement

Venez profiter des ventes à la Ferme grâce au magasin fermier, le Garde-manger qui est ouvert tout le week-end !

+33 6 01 63 79 68

Ferme d'Illats Côte de Caulet Cérons

