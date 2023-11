LOTO DU TÉLÉTHON Le Poujol-sur-Orb, 3 décembre 2023, Le Poujol-sur-Orb.

Le Poujol-sur-Orb,Hérault

Loto au profit du téléthon

Salle des Fêtes

Dimanche 3 décembre à 16h30.

2023-12-03 16:30:00

Le Poujol-sur-Orb 34600 Hérault Occitanie



Loto in aid of the telethon

Salle des Fêtes

Sunday December 3 at 4:30pm

Loto a beneficio del telemaratón

Sala de Fiestas

Domingo 3 de diciembre a las 16.30 h

Lotto zu Gunsten des Telethon

Saal der Feste

Sonntag, 3. Dezember um 16.30 Uhr

