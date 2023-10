BOURSE AUX JOUETS Le Poujol-sur-Orb, 18 novembre 2023, Le Poujol-sur-Orb.

Le Poujol-sur-Orb,Hérault

Le PEP’S Poujolais organise une bourse aux jouets

mais aussi matériel de puériculture, livres, vêtements enfants…

Le samedi 18 novembre de 10h à 16h à la Salle de la Mairie du Poujol.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Le Poujol-sur-Orb 34600 Hérault Occitanie



PEP’S Poujolais organizes a toy market

but also childcare equipment, books, children’s clothes…

Saturday November 18 from 10am to 4pm at the Salle de la Mairie in Le Poujol

PEP’S Poujolais organiza una feria del juguete

pero también material de puericultura, libros, ropa infantil…

Sábado 18 de noviembre de 10.00 a 16.00 h en la Sala de la Alcaldía de Le Poujol

Der PEP’S Poujolais organisiert eine Spielzeugbörse

aber auch Material für die Säuglingspflege, Bücher, Kinderkleidung…

Am Samstag, den 18. November von 10 bis 16 Uhr im Rathaussaal von Poujol

Mise à jour le 2023-10-12 par OT DU GRAND ORB