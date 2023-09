SOIRÉE SOUS LES ÉTOILES Le Poujol-sur-Orb, 22 septembre 2023, Le Poujol-sur-Orb.

Le Poujol-sur-Orb,Hérault

Vendredi 22 septembre, l’association Ciel Mon Ami vous invite à une soirée sous les étoiles à l’école du Poujol-sur-Orb à partir de 20h.

Animation gratuite, tout public.

Rappel des bases de l’astronomie

Voyage dans le système solaire

Observation du ciel au télescope.

2023-09-22 20:00:00 fin : 2023-09-22 . .

Le Poujol-sur-Orb 34600 Hérault Occitanie



On Friday September 22, the Ciel Mon Ami association invites you to an evening under the stars at the school in Le Poujol-sur-Orb, starting at 8pm.

Free for all ages.

A reminder of the basics of astronomy

Journey through the solar system

Observing the sky through a telescope

El viernes 22 de septiembre, la asociación Ciel Mon Ami le invita a una velada bajo las estrellas en la escuela de Le Poujol-sur-Orb, a partir de las 20.00 horas.

Gratis para todas las edades.

Recordatorio de los fundamentos de la astronomía

Viaje por el sistema solar

Observación del cielo con un telescopio

Am Freitag, den 22. September, lädt Sie der Verein Ciel Mon Ami ab 20 Uhr zu einem Abend unter den Sternen in der Schule von Poujol-sur-Orb ein.

Kostenlose Animation für alle Altersgruppen.

Erinnerung an die Grundlagen der Astronomie

Reise durch das Sonnensystem

Himmelsbeobachtung mit dem Teleskop

Mise à jour le 2023-09-14 par OT DU GRAND ORB