LECTURE A VUES Le Pouget, 11 octobre 2023, Le Pouget.

Le Pouget,Hérault

Il n’y a pas que les enfants qui aiment les histoires ! Les comédiens du Théâtre Populaire en Vallée de l’Hérault (TPVH) vous invitent à (re)découvrir le plaisir de la lecture à voix haute.

Plusieurs rendez-vous sont proposés pour le plaisir d’écouter des textes sélectionnés par les bibliothécaires et les usagers dans un moment d’intimité et de partage..

2023-10-11 18:30:00 fin : 2023-10-11 . .

Le Pouget 34230 Hérault Occitanie



Not only children love stories! The actors of the Théâtre Populaire en Vallée de l’Hérault (TPVH) invite you to (re)discover the pleasure of reading aloud

Several meetings are proposed for the pleasure of listening to texts selected by the librarians and the users in a moment of intimacy and sharing.

No sólo a los niños les gustan los cuentos Los actores del Théâtre Populaire en Vallée de l’Hérault (TPVH) le invitan a (re)descubrir el placer de la lectura en voz alta

Se proponen varios encuentros para disfrutar del placer de escuchar textos seleccionados por bibliotecarios y usuarios en un momento de intimidad y puesta en común.

Nicht nur Kinder lieben Geschichten! Die Schauspieler des Théâtre Populaire en Vallée de l’Hérault (TPVH) laden Sie ein, das Vergnügen des Vorlesens (wieder) zu entdecken

Es werden mehrere Termine angeboten, an denen Sie Texte hören können, die von Bibliothekaren und Nutzern in einem Moment der Intimität und des Austauschs ausgewählt wurden.

