FESTIVAL CLAPOTIS Le Pouget, 23 septembre 2023, Le Pouget.

Le Pouget,Hérault

Petits et grands iront de découvertes en découvertes au détour d’un bosquet d’arbres, d’une passerelle, d’un transat ou d’un hamac. Village sensoriel, spectacles, concerts, déambulations, ateliers, manège, exposition, et de nombreuses surprises vous attendent à l’occasion de cet événement hors du temps, au cœur de la Vallée de l’Hérault..

2023-09-23 09:30:00 fin : 2023-09-24 17:30:00. .

Le Pouget 34230 Hérault Occitanie



Young and old alike will discover new things at the bend of a grove of trees, a footbridge, a deckchair or a hammock. A sensory village, shows, concerts, wanderings, workshops, a merry-go-round, an exhibition and many surprises await you at this timeless event in the heart of the Hérault Valley.

Grandes y pequeños descubrirán cosas nuevas paseando por una arboleda, a través de una pasarela, en una tumbona o en una hamaca. Un pueblo sensorial, espectáculos, conciertos, paseos, talleres, un tiovivo, una exposición y muchas sorpresas le esperan en este evento intemporal en el corazón del Valle del Hérault.

Groß und Klein werden in einem Baumhain, auf einem Steg, in einem Liegestuhl oder in einer Hängematte von Entdeckung zu Entdeckung wandern. Ein Dorf der Sinne, Aufführungen, Konzerte, Umzüge, Workshops, ein Karussell, eine Ausstellung und viele Überraschungen erwarten Sie bei diesem zeitlosen Ereignis im Herzen des Hérault-Tals.

