NOS DIMANCHES À LA FERME Le Pouget, 2 juillet 2023, Le Pouget.

Le Pouget,Hérault

Un dimanche sur deux en été de 9h15 à 11h30 = Animation enfant à partir de 6 ans autour des animaux de la ferme.

2023-07-02 fin : 2023-08-27 . EUR.

Le Pouget 34230 Hérault Occitanie



Every other Sunday in summer from 9:15 to 11:30 a.m. = Children’s activities for ages 6 and up about farm animals

Cada dos domingos de verano, de 9.15 a 11.30 h = Actividades para niños a partir de 6 años sobre los animales de granja

Jeden zweiten Sonntag im Sommer von 9:15 bis 11:30 Uhr = Kinderanimation ab 6 Jahren rund um die Tiere auf dem Bauernhof

