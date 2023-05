LE NOYAU CENTRE D’ART ET BIEN ÊTRE – ATELIER DE DESSIN 4B Rue Droite Le Pouget Catégories d’Évènement: Hérault

Le Pouget LE NOYAU CENTRE D’ART ET BIEN ÊTRE – ATELIER DE DESSIN 4B Rue Droite, 31 mai 2023, Le Pouget. Atelier de dessin – accessible pour les débutants.

2023-05-31 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-31 12:30:00. EUR.

4B Rue Droite

Le Pouget 34230 Hérault Occitanie



Drawing workshop – accessible for beginners Taller de dibujo – accesible para principiantes Zeichenatelier – für Anfänger zugänglich Mise à jour le 2023-05-01 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Le Pouget Autres Lieu 4B Rue Droite Adresse 4B Rue Droite Ville Le Pouget Departement Hérault Lieu Ville 4B Rue Droite Le Pouget

4B Rue Droite Le Pouget Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le pouget/

LE NOYAU CENTRE D’ART ET BIEN ÊTRE – ATELIER DE DESSIN 4B Rue Droite 2023-05-31 was last modified: by LE NOYAU CENTRE D’ART ET BIEN ÊTRE – ATELIER DE DESSIN 4B Rue Droite 4B Rue Droite 31 mai 2023 4B Rue Droite Le Pouget

Le Pouget Hérault