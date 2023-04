JOURNÉES DU CHEVAL, 4 mai 2023, Le Pouget.

Pendant une semaine retrouvait au Domaine Équestre Des Trois Fontaines des conférences Bien être animal, des préparation physique et mentale, des journées professionnelles, sécurité et MSA, des portes ouvertes du CFA, des villages exposants, des animations et pas moins de 12 disciplines équestres..

Le Pouget 34230 Hérault Occitanie



During one week, the Domaine Equestre Des Trois Fontaines hosted conferences on animal welfare, physical and mental preparation, professional days, security and MSA, open doors of the CFA, exhibitors’ villages, animations and no less than 12 equestrian disciplines.

Durante una semana, el Domaine Equestre Des Trois Fontaines acogió conferencias sobre bienestar animal, preparación física y mental, jornadas profesionales, de seguridad y de la MSA, jornadas de puertas abiertas de la CFA, pueblos de expositores, eventos y nada menos que 12 disciplinas ecuestres.

Eine Woche lang fanden auf der Domaine Équestre Des Trois Fontaines Konferenzen zum Thema Tierwohl, körperliche und geistige Vorbereitung, Berufstage, Sicherheit und MSA, Tag der offenen Tür des CFA, Ausstellerdörfer, Animationen und nicht weniger als 12 Pferdesportdisziplinen statt.

