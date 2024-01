JEU DE PISTE A LA FERME Le Pouget, samedi 3 février 2024.

JEU DE PISTE A LA FERME Le Pouget Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 10:00:00

fin : 2024-02-29 18:00:00

Viens résoudre la toute nouvelle enquête à la ferme :

Les animaux se sont fait voler leurs affaires et on n’arrive pas à les retrouver !

Sauras tu résoudre les énigmes et aider nos animaux à récupérer les biens ?

Animation en autonomie sur l’ensemble de la ferme, durée d’environ 1h.

Demandez votre kit d’enquêteur à l’accueil.

Animation en continue,

Tarif: Prix d’entrée habituel +2€ jeu de piste

La Ferme du dolmen

Le Pouget 34230 Hérault Occitanie



