Potager vivrier de Sibex – Bienvenue dans mon jardin au naturel Le potager vivrier de sibex Beaugency, 10 juin 2023, Beaugency.

Potager vivrier de Sibex – Bienvenue dans mon jardin au naturel 10 et 11 juin Le potager vivrier de sibex Voir https://monpotagerbio.over-blog.com/

Le potager vivrier de sibex vous invite à découvrir son potager de variétés anciennes utilisant la fertilité du sol et l’apport carboné, ainsi que des récupérateurs d’eau de pluie.

Les 10 et 11 juin a lieu la 13e édition de « Bienvenue dans mon jardin au naturel ». Loiret Nature Environnement souhaite favoriser les rencontres entre jardiniers afin de faire connaître et encourager les pratiques de jardinage « au naturel ».

Découvrez les techniques et astuces de chacun pour respecter la ressource en eau, l’environnement et la santé.

Le potager vivrier de sibex 10 Rue des Bruyères, Beaugency Beaugency [{« type »: « link », « value »: « https://monpotagerbio.over-blog.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « sibex@laposte.net »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T10:00:00+02:00 – 2023-06-10T12:30:00+02:00

2023-06-11T14:00:00+02:00 – 2023-06-11T18:00:00+02:00

FMACEN045V50ACOR

LNE