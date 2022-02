Le potager en permaculture Flers Flers Catégories d’évènement: Flers

Orne

Le potager en permaculture Flers, 2 avril 2022, Flers. Le potager en permaculture Flers

2022-04-02 10:30:00 – 2022-04-02 12:00:00

Flers Orne Des ateliers potagers sur le thème de la permaculture d’Avril à Octobre ! Découvrez le potager selon les saisons, ateliers de semis et de plantations, récoltes, les fleurs compagnes, la rotation des cultures, les engrais verts, les insectes au jardin, les fleurs sauvages etc,… Réservation obligatoire (Sur place/2h) – Niveau 1 Des ateliers potagers sur le thème de la permaculture d’Avril à Octobre ! Découvrez le potager selon les saisons, ateliers de semis et de plantations, récoltes, les fleurs compagnes, la rotation des cultures, les engrais verts, les insectes au… apipotager@gmail.com +33 6 75 84 63 54 Des ateliers potagers sur le thème de la permaculture d’Avril à Octobre ! Découvrez le potager selon les saisons, ateliers de semis et de plantations, récoltes, les fleurs compagnes, la rotation des cultures, les engrais verts, les insectes au jardin, les fleurs sauvages etc,… Réservation obligatoire (Sur place/2h) – Niveau 1 Flers

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Flers, Orne Autres Lieu Flers Adresse Ville Flers lieuville Flers Departement Orne

Flers Flers Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/flers/

Le potager en permaculture Flers 2022-04-02 was last modified: by Le potager en permaculture Flers Flers 2 avril 2022 Flers Orne

Flers Orne