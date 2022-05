Le Potager Electronique Tours, 24 juin 2022, Tours.

Le Potager Electronique Tours

2022-06-24 20:00:00 16:00:00 – 2022-06-25 00:00:00 00:00:00

Tours 37000

Tous les ans, à la fin du mois de juin, les hommes verts organisent un festival de musiques actuelles : “Le Potager Électronique”. Il se veut être un rendez-vous “au jardin” pour tous, à la découverte de projets émergents. D’abord nourrie par le goût prononcé des fondateurs de cette association pour la musique électronique, la programmation aujourd’hui suit les mots d’ordre “coup de cœur” et “découverte” avant tout.

Cet événement réunit des artistes et des projets dans un lieu hors du commun :le potager de la Gloriette, cadre idyllique, invitant à la détente au jeu et au partage. Cette bande d’amis volontaires et respectueux de la nature convie, gratuitement, tous les ans, un public conquis et toujours plus nombreux dans cet oasis de verdure au cœur de la ville.

contact@leshommesverts.fr +33 6 61 43 66 14 http://www.leshommesverts.fr/

