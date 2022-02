Le potager du Roy Le Potager du Roi – Jardin pédagogique de la Ville de Rochefort Rochefort Catégories d’évènement: Charente-Maritime

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Le Potager du Roi – Jardin pédagogique de la Ville de Rochefort entrée libre

Venez découvrir et vous flâner dans ce jardin pédagogique cultivé par les écoliers et le service des Espaces Verts de Rochefort. Le Potager du Roi – Jardin pédagogique de la Ville de Rochefort Rue Toufaire – Jardin de la Marine, 17300 Rochefort, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine Rochefort Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

