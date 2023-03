Voyage dans l’univers sonore du Potager du Roy Le Potager du Roi – Jardin pédagogique de la Ville de Rochefort Rochefort Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Voyage dans l'univers sonore du Potager du Roy
Samedi 3 juin, 14h00
Le Potager du Roi – Jardin pédagogique de la Ville de Rochefort

Parcours sonore avec un concert à la clé d'Azar alias Anthony Carcone.

Un concert conçu à partir du collectage des sons du jardin : plantes, branches, feuilles, bois, cailloux, insectes et oiseaux…

Il capte les sons du jardin et les retranscrit en notes.

Transfert du réel vers l’imaginaire.

Proposé par le Service du Patrimoine.

Le Potager du Roi – Jardin pédagogique de la Ville de Rochefort
Rue Toufaire – Jardin de la Marine, 17300 Rochefort

À l'origine, l'actuel Potager du Roi était une petite partie du jardin du château qui a précédé la ville nouvelle. Fin XVIIe siècle, une description évoque des arbres fruitiers, deux vaches dans un pré, un parterre de fleurs et un jardin potager clos… Au XIXe, le jardin potager voit son espace se réduire jusqu'à l'espace que nous connaissons aujourd'hui, le long de la rue Toufaire. La Ville en est propriétaire depuis 2002. Il est actuellement un jardin potager pédagogique qui accueille les visites scolaires et le grand public. Superficie : 2 000 m²

