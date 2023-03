Mon voyage dans les mers australes – lecture musicale Le Potager du Roi – Jardin pédagogique de la Ville de Rochefort, 2 juin 2023, Rochefort.

Le capitaine de vaisseau Nicolas Baudin quitte le Havre en octobre 1800 pour le grand voyage aux Terres australes ordonné par le premier Consul, c’est un voyage hors du commun qui l’attend. Et pourtant totalement tombé dans l’oubli après sa mort à l’île de France (île Maurice) en 1803. Que s’était-il donc passé à bord du Géographe et du Naturaliste ?

En compagnie de Benoît Armand, joueur de Didjeridoo qui réalise un habillage sonore, mélange de sonorité ancestrale et actuelle, et du texte de la guide-conférencière Maryse Vila-Cornellas.

Proposé par le Service du Patrimoine.

Le Potager du Roi – Jardin pédagogique de la Ville de Rochefort Rue Toufaire – Jardin de la Marine, 17300 Rochefort, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 82 91 60 http://www.ville-rochefort.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 82 91 60 »}, {« type »: « email », « value »: « hebre@ville-rochefort.fr »}] À l’origine, l’actuel Potager du Roi était une petite partie du jardin du château qui a précédé la ville nouvelle. Fin XVIIe siècle, une description évoque des arbres fruitiers, deux vaches dans un pré, un parterre de fleurs et un jardin potager clos… Au XIXe, le jardin potager voit son espace se réduire jusqu’à l’espace que nous connaissons aujourd’hui, le long de la rue Toufaire. La Ville en est propriétaire depuis 2002. Il est actuellement un jardin potager pédagogique qui accueille les visites scolaires et le grand public. Superficie : 2 000 m²

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©G. Gris