Le potager du paresseux: un Potager BIO-logique COSD TRIATHLON Saint-Dizier, jeudi 28 mars 2024.

Le potager du paresseux: un Potager BIO-logique Dans le cadre du cycle « Dans la nature de l’Homme », la ville de Saint-Dizier vous invitent à une conférence de Didier HELMSTETTER : « Le Potager du Paresseux : un potager « BIO-logique »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-28T18:30:00+01:00 – 2024-03-28T20:30:00+01:00

Fin : 2024-03-28T18:30:00+01:00 – 2024-03-28T20:30:00+01:00

Le Potager du Paresseux est une tentative de produire beaucoup de légumes sans se fatiguer, sans recours ni aux engrais, ni aux pesticides, ni aux efforts inutiles (buttes, compost et autres artificialisations). Pour cela, le jardinier travaille en accord avec le vivant – et non contre. Il essaye d’être BIO-logique : s’inscrire dans la logique du vivant. Autrement dit, s’appuyer sur les « lois de la nature ». Encore faut-il observer davantage le potager que les écrans pour bien les connaître. Et renoncer à nombre de pensées dogmatiques, nombre de « il faut… ! » ou de « on a toujours fait comme ça ! ».

Les premiers partenaires d’un jardinier paresseux sont tous les organismes vivants de son sol. Qu’il faut commencer par bien nourrir, avec de la matière organique nutritive. Donc non déjà décomposée (c’est-à-dire pas déjà mangée par d’autres).

Organismes qu’il s’agit aussi de perturber le moins possible. Fini toutes les agitations et destructions de leur habitat…

Les seconds, ce sont tous les auxiliaires que recèle ce qu’il est convenu d’appeler la biodiversité. Dans et autour du potager.

Hélas, le vivant est complexe. Et nombre d’antagonistes du jardinier – qu’il qualifie de « nuisibles » ou de parasites parce qu’ils se nourrissent des mêmes plantes que lui sont eux aussi vivants. Et, à ce titre, respectables. Bien que leur action puisse être parfois très fâcheuse ! Surtout s’ils pullulent…

Le Potager du Paresseux n’est donc en rien un potager miraculeux. D’ailleurs, la notion même d’équilibre biologique exclue l’éradication par voie naturelle de telle ou telle espèce. En revanche, elle n’exclue nullement des pullulations, en fonction des excès de telle ou telle saison. Parfois trop sèche. Parfois trop fraiche et humide…

Finalement, le Potager du Paresseux nourrit autant l’esprit que le ventre !

COSD TRIATHLON Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier, France Saint-Dizier 52100

Illustration pour l’événement Le potager du paresseux: un Potager BIO-logique