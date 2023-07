PARCOURS DECOUVERTE COMMENTÉ DANS LE QUARTIER DU POTAGER DU DAUPHIN : « LES GLYCINES » Le Potager du Dauphin Meudon, 16 septembre 2023, Meudon.

PARCOURS DECOUVERTE COMMENTÉ DANS LE QUARTIER DU POTAGER DU DAUPHIN : « LES GLYCINES » 16 et 17 septembre Le Potager du Dauphin Participation gratuite sur réservation. Nombre de places limitées à 20 personnes. Départ du parcours à l’angle avenue Jacqueminot / rue Marthe Edouard 92190 Meudon

L’ARQP, Association des Résidents du Quartier du Potager, en partenariat avec le Musée d’Art et d’Histoire de Meudon, propose ce parcours découverte à travers le quartier. Il vous permettra de découvrir son histoire, ses maisons et arbres remarquables, ainsi que sur les artistes qui y vécurent. Visite commentée avec conférenciers et audio-guides mis à disposition. Le départ du parcours se situe à l’angle avenue Jacqueminot / rue Marthe Edouard à Meudon et se termine au niveau du Potager du Dauphin. Durée 1h15 environ.

Le Potager du Dauphin 15 rue porto-riche 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:15:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:15:00+02:00

