Découverte l’atelier de couture flou d’Anahide Saint André le potager du dauphin 92 Meudon, 1 avril 2023, Meudon.

Atelier de couture flou français

Nous vous invitons à découvrir notre Atelier de couture flou situé dans la demeure du Potager du Dauphin.

Parcours de Collection

Explication de la réalisation d’une collection du dessin à la fabrication des collection : Dessin, Réalisation des patrons, réalisation des toiles et mise au point, prototypes et produits finis.

Découvrez les particuliarités de la demi-mesure et du sur-mesure.

Démarche Développement Durable d’une marque de Luxe

Nous décryptons pour vous l’approche éthique d’une maison de couture et présentons notre démarche d’éco-conception et pourquoi cette démarche est importante pour la Maison.

Entrée libre le Samedi et le Dimanche et sur rendez-vous les autres jours.

le potager du dauphin 92 Meudon 15 rue porto riche 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T11:00:00+02:00 – 2023-04-01T13:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

