Visites et expertises le potager du dauphin 92 Meudon, 1 avril 2023, Meudon.

Après 15 ans en tant que responsable commercial pour des multinationales et une reconversion autodidacte, j’ai créé l’atelier Lesoon en 2007.

En 2018 je suis invité à intégrer le collectif d’artisans du Potager du Dauphin, commencera ensuite l’aventure du label Artisans du tourisme.

A l’occasion des portes ouvertes pour les Journées Européennes des Métiers d’Art venez découvrir ma vaste gamme de stylos et montres de collections.

Je suis spécialisé dans la réparation, restauration de montres et pendules anciennes et modernes. Je suis également spécialiste de la réparation de stylos plumes anciens et modernes. Mon site internet me permet aussi de mettre à la vente des montres et stylos de collection.

Je pense être le dernier atelier de réparation et restaurations de stylos plumes de 1880 à nos jours. Un atelier regroupant horlogerie et instruments d’écriture, certainement le seul en France. Une politique de relations clients respectueuse.

Profitez pour faire expertiser vos montres et stylos à l’atelier pendant ces deux journées.

le potager du dauphin 92 Meudon 15 rue porto riche Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T11:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:30:00+02:00

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:30:00+02:00

horlogerie ancienne stylo de collection

thierry saada