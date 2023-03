14 métiers d’art / savoir-faire liés au patrimoine Français ouvrent leurs portes 3/par an. #tapisseriehautecouture #atelier_guylenegarcia le potager du dauphin 92 Meudon Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

14 métiers d’art / savoir-faire liés au patrimoine Français ouvrent leurs portes 3/par an. #tapisseriehautecouture #atelier_guylenegarcia le potager du dauphin 92 Meudon, 1 avril 2023, Meudon. 14 métiers d’art / savoir-faire liés au patrimoine Français ouvrent leurs portes 3/par an. #tapisseriehautecouture #atelier_guylenegarcia 1 et 2 avril le potager du dauphin 92 Meudon Portes Ouvertes pour les Journées Européennes des Métiers d’Art : 14 ateliers entreprises installées à l’année depuis 2008, dans un parc exceptionnel situé sur les hauteurs de la ville de Meudon.

– 14 savoir-faire rares, liés au patrimoine français, vous recevront avec plaisir pour vous dévoiler leurs métiers et leurs passions.

– La visite se situe dans le grand Hôtel des artisans d’art Meudon sur 3 niveaux.

Ces 14 Entreprises y sont installées à l’année et vous acceuillent sur RDV. Lien sur INSTAGRAM :

