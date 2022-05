Le potager des variétés anciennes Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy Catégorie d’évènement: Chambésy

Conservatoire et Jardin botaniques, le dimanche 4 septembre à 14:00

Les jardiniers des Conservatoire et Jardin botaniques multiplient les semences d’anciennes variétés locales afin de pouvoir les maintenir et les perpétuer. Découvrez les techniques de multiplication semencière de ces légumes oubliés. Prolongez votre balade dominicale aux Conservatoire et Jardin botaniques, en choisissant une ou deux visites proposées chaque 1er dimanche du mois. Découvrez notre [offre complète de visites commentées.](https://www.cjbg.ch/fr/visiter/visites-guidees)

Gratuit

Découvrez au Jardin botanique de Genève, un potager particulier où les légumes sont rares et anciens. Conservatoire et Jardin botaniques Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy

