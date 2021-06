Le Haillan La Source - Centre Socio Culturel Gironde, Le Haillan Le potager de mon grand-père La Source – Centre Socio Culturel Le Haillan Catégories d’évènement: Gironde

La Source – Centre Socio Culturel, le vendredi 16 juillet à 20:00

**Documentaire écocitoyen** Réalisateur : **Martin Esposito** Genre : **Documentaire** Nationalité : **Français** Durée : **1h16** Synopsis : Chez son grand père, Martin est venu se ressourcer, aider et partager des moments de vie. Laïeul lui transmettra son savoir, un peu de ses racines et les secrets de ce potager cultivé par amour pour sa femme disparue. Issu de cette génération fast-food, Martin prendra conscience de la valeur de ce précieux héritage. C’est un hymne à la vie et à cette nature que nous devons protéger. Sur réservation auprès du Centre socio-culturel La Source : 05 56 34 94 10 ou [lasource@ville-lehaillan.fr](mailto:lasource@ville-lehaillan.fr)

Gratuit, Accessible PMR

Ciné écocitoyen La Source – Centre Socio Culturel 58 rue Edmond Rostand 33185 Le Haillan

2021-07-16T20:00:00 2021-07-16T21:30:00

