Le potager à Laville & Fraisiflor – Visite Guidée Allée André Sarreau Eysines, samedi 16 mars 2024.

Le potager à Laville & Fraisiflor – Visite Guidée Samedi 16 mars Samedi 16 mars, 10h00 Allée André Sarreau Gratuit, limité à 20 places, inscriptions par mail

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T12:30:00+01:00

Fin : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T12:30:00+01:00

Floriane et son père Philippe, 6ème et 5ème génération de maraîchers, vous invitent à partager un moment convivial avec eux, le tout en découvrant l’exploitation située dans le Parc des Jalles. Toujours spécialisés dans la culture de fruits et de légumes de saison issus d’Aquitaine, ils feront découvrir le travail de l’agriculture raisonnée dans un moment d’échanges le samedi 16 mars entre 10h et 12h30. Située allée André Sarreau depuis 35 ans, cette culture respectueuse de la terre brugeaise offre à votre assiette des produits de qualité grâce à une agriculture raisonnée.

Allée André Sarreau Bruges Eysines 33320 Le Vigean Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « e-agenda21@mairie-bruges.fr »}]

visite parc des jalles