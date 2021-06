Lagruère Lagruère Lagruère, Lot-et-Garonne Le pot de Lilly Wood and the Prick Lagruère Lagruère Catégories d’évènement: Lagruère

Lot-et-Garonne

Le pot de Lilly Wood and the Prick Lagruère, 13 juin 2021-13 juin 2021, Lagruère. Le pot de Lilly Wood and the Prick 2021-06-13 10:30:00 – 2021-06-13

Lagruère Lot-et-Garonne Lagruère EUR 10 10 Ouverture de la programmation culturelle avec Lilly Wood & The Prick qui proposeront quelques morceaux en acoustique.

Pour déjeuner : réservation possible en appelant au 06.75.11.51.13 ou par mail.

Prenez une pause Yoga, de 11h à midi. Christine Réglat est Enseignante de Yoga titularisée de la Fédération Nationale des Enseignants (FNEY), formée en Yoga de l’Energie à l’Ecole Française de Yoga.

-sur réservations à : contact@lapoudre-descampette.com

Détails Catégories d'évènement: Lagruère, Lot-et-Garonne