Soirée Jeux – Première ouverture du local de l’Association Le Pot Commun, 7 octobre 2022, Nevers. Soirée Jeux – Première ouverture du local de l’Association Vendredi 7 octobre, 20h00 Le Pot Commun Soirée jeux au bar associatif « Le Pot Commun » Le Pot Commun 12bis, rue de la jonction Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « mailto:conservatoiredujeu@yahoo.fr »}] Venez nous rencontrer dans nos nouveaux locaux, au bar Associatif « Le Pot Commun ». Parties dans le bar de 20h à 22h, puis pour les adhérents et les personnes qui veulent décourvrir l’Association, la soirée continue dans notre salle à l’étage ! Les soirées jeux auront désormais lieu un vendredi sur deux ! Vous cherchez une association de jeux ? Alors venez nous rencontrer !

Contact : David 06.50.72.27.85 / conservatoiredujeu@yahoo.fr

2022-10-07T20:00:00+02:00

2022-10-07T23:59:00+02:00 Le Conservatoire du Jeu

