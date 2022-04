Le possible voyage Charolles Charolles Catégories d’évènement: Charolles

Saône-et-Loire

Le possible voyage Charolles, 30 avril 2022, Charolles. Le possible voyage Salle des Remparts 40 rue Baudinot Charolles

2022-04-30 – 2022-04-30 Salle des Remparts 40 rue Baudinot

Charolles Saône-et-Loire EUR La Compagnie « A la traverse des songes », de la Haie Vive (foyer rural de Saint-Gengoux-le-National), présente “Le possible voyage”.

Ce spectacle est l’histoire d’une quête, conduite à travers les siècles, par une

voyageuse des temps : serait-il possible un jour de dépasser cette terrible contradiction

portée par les hommes, opposant affirmation de Fraternité et besoin irrépressible de se

déchirer, de s’entretuer régulièrement ?

A travers trois rencontres (au Moyen-Age, au siècle des Lumières, puis à notre époque),

notre voyageuse tente de comprendre cette aberration, sinon de trouver la clef ouvrant la

porte sur une humanité apaisée.

Chaque étape de son périple temporel est, entre autres, caractérisée par un chant interprété

