Le Portugal contemporain, si loin, si proche Bibliothèque de l’Hôtel de Ville (BHdV), 14 juin 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 14 juin 2022

de 19h00 à 20h30

gratuit

L’histoire du vingtième siècle portugais reste encore trop méconnue en France, malgré les flux importants au Portugal de touristes et de retraités français. Mais stéréotypes et préjugés continuent d’avoir la vie dure, du « bon émigré portugais » au triptyque des « trois F » – Fado, Fátima, Football.

Pourtant le Portugal a souvent reflété, sinon précédé, l’histoire européenne, du renversement de la monarchie et l’implantation précoce de la République en octobre 1910, à la longue dictature militaire, puis salazariste (1926-1974).

Le 24 mars 2022 a marqué la date symbolique où plus de jours se sont écoulés en démocratie qu’en dictature, depuis le renversement de celle-ci par la Révolution des œillets, le 25 avril 1974, point de départ d’une transition à la démocratie singulière. Enfin, l’obsédant passé colonial a bien du mal à passer. Cette conférence s’efforce de mettre en lumière la complexité et la richesse de cette histoire contemporaine du Portugal, loin des idées reçues.

Cette conférence sera animée par Yves Léonard, docteur en histoire, membre du Centre d’Histoire de Sciences Po, enseignant et chercheur-associé à l’université de Rouen-Normandie. Il a publié de très nombreux travaux sur l’histoire contemporaine du Portugal, notamment “Salazarisme et fascisme” (Chandeigne, nouvelle édition 2020), “Histoire du Portugal” (Chandeigne, 2019) et “Histoire de la nation portugaise” (Tallandier, 2022).

En partenariat avec les éditions Chandeigne

Sur réservation https://bibliocite.fr/evenements/ ou 01 44 78 80 50

Bibliothèque de l’Hôtel de Ville (BHdV) 5 rue Lobau Paris 75004

1 : Hôtel de Ville (Paris) (140m) 96 : Hôtel de Ville (Paris) (140m)



Contact : https://www.facebook.com/bhdv.paris/

Conférence;Histoire

Date complète :

2022-06-14T19:00:00+01:00_2022-06-14T20:30:00+01:00

Crédits les éditions Chandeigne