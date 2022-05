Le Portugal, bon élève des énergies renouvelables : quels enseignements pour la France ? avec La Maison de l’Europe Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

**la Maison de l’Europe vous propose une conférence débat sur les énergies renouvelables.** **Depuis 2005, le Portugal est le membre de l’Union européenne qui a le plus diminué ses émissions de CO2 .** **La raison : des installations novatrices dans le domaine des énergies renouvelables. Si bien que ce pays est aujourd’hui érigé en modèle du genre.** **Tout public, en accès libre**

En partenariat avec le CRDEI de l’Université de Bordeaux et le Consulat Général du Portugal, le think tank Europa Nova et Perspectives Europe, Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

