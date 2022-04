“Le portrait” Thème pour une visite en nocturne du Musée Musée bartholdi Colmar Catégories d’évènement: Colmar

Haut-Rhin

“Le portrait” Thème pour une visite en nocturne du Musée Musée bartholdi, 14 mai 2022, Colmar. “Le portrait” Thème pour une visite en nocturne du Musée

Musée bartholdi, le samedi 14 mai à 19:00 Entrée libre

L’équipe du musée et les élèves de seconde de l’option Histoire des Arts proposent un jeu de piste et une visite libre du Musée Musée bartholdi 30 rue des Marchands, Colmar, Haut-Rhin, Grand Est Colmar Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Colmar, Haut-Rhin Autres Lieu Musée bartholdi Adresse 30 rue des Marchands, Colmar, Haut-Rhin, Grand Est Ville Colmar lieuville Musée bartholdi Colmar Departement Haut-Rhin

Musée bartholdi Colmar Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colmar/

“Le portrait” Thème pour une visite en nocturne du Musée Musée bartholdi 2022-05-14 was last modified: by “Le portrait” Thème pour une visite en nocturne du Musée Musée bartholdi Musée bartholdi 14 mai 2022 Colmar Musée bartholdi Colmar

Colmar Haut-Rhin