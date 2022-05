Le Portrait dans la peinture en Bretagne Musée du Faouët, 14 mai 2022 19:00, Le Faouët.

Nuit des musées Le Portrait dans la peinture en Bretagne Musée du Faouët Samedi 14 mai, 19h00

« Le Portrait dans la peinture en Bretagne » : la nouvelle exposition du musée du Faouët est à découvrir jusqu’au 9 octobre 2022. Accès libre et gratuit le soir de la Nuit des musées

EXPOSITION « Le Portrait dans la peinture en Bretagne »

Du 9 avril au 9 octobre 2022 au musée du Faouët

A travers 130 peintures et dessins, “Le Portait dans la peinture en Bretagne aux 19e et 20e siècles” fait découvrir, à une période charnière de l’histoire de l’art en France, des approches variées du genre du portrait sous le pinceau et le crayon de peintres connus, notamment de l’école de Pont-Aven, ou plus discrets, voire anonymes. Ces portraits, d’artistes, d’hommes, de femmes et d’enfants de Bretagne, célèbres ou non, et mis en scène sur fond neutre ou décoratif, ou avec pour arrière-plan un intérieur ou un paysage, révèlent, au-delà de la recherche esthétique de l’œuvre, l’étude psychologique du modèle.

Découvrir l’exposition ? C’est par là : [https://youtu.be/lKDScwaG9pQ](https://youtu.be/lKDScwaG9pQ)

Situé dans un ancien couvent d’Ursulines du XVIIe siècle, le Musée du Faouët propose chaque année deux expositions temporaires. En parallèle, il dévoile une partie de sa collection de près de 400 œuvres réalisées par les nombreux artistes français et étrangers ayant fréquenté Le Faouët dès le milieu du XIXe siècle.

© Musée du Faouët

http://www.museedufaouet.fr https://plus.google.com/115089514934110679181/posts

Saturday 14 May, 19:00

Located in a former 17th-century Ursulines convent, the Faouët Museum offers two temporary exhibitions each year. In parallel, it unveils a part of its collection of nearly 400 works by the many French and foreign artists who frequented Le Faouët since the mid-19th century.

Museum of the Faouët hearing impairment

EXPOSICIÓN «El retrato en la pintura en Bretaña» Del 9 de abril al 9 de octubre de 2022 en el Museo de Faouët

A través de 130 pinturas y dibujos, “El Porte en la pintura en Bretaña en los siglos XIX y XX” hace descubrir, en un período bisagra de la historia del arte en Francia, diversos enfoques del género del retrato bajo el pincel y el lápiz de pintores conocidos, especialmente de la escuela de Pont-avén, o más discretos, incluso anónimos. Estos retratos de artistas, hombres, mujeres y niños de Bretaña, famosos o no, y escenificados sobre un fondo neutro o decorativo, o con un fondo interior o un paisaje, revelan, más allá de la búsqueda estética de la obra, el estudio psicológico del modelo.

¿Ver la exposición? Por aquí: https://youtu.be/lKDScwaG9pQ

Sábado 14 mayo, 19:00

1 rue de Quimper, 56320 Le Faouët, Morbihan, Bretagne, France 56320 Le Faouët Bretagne