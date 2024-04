" title="Le Portmain : landes, dune et vallon 44210 Pornic, France Pays de la Loire Pornic" alt="Le Portmain : landes, dune et vallon 44210 Pornic, France Pays de la Loire Pornic" />

Le Portmain : landes, dune et vallon 44210 Pornic, France Pays de la Loire Pornic, jeudi 25 avril 2024.

Le Portmain : landes, dune et vallon Hirondelle – Pays de la Loire Grandeur Nature Jeudi 25 avril, 14h00 44210 Pornic, France Pays de la Loire sortie nature, conseillée ados/adultes Sortie gratuite, inscription obligatoire Lieu de rdv précisé à l’inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-25T14:00:00+02:00 – 2024-04-25T16:00:00+02:00

Fin : 2024-04-25T14:00:00+02:00 – 2024-04-25T16:00:00+02:00

Afin de préserver la qualité des sites et des paysages, le Département s’engage pour la protection et la valorisation de ses propriétés. Il assure leur gestion, permet l’ouverture au public de ces sites exceptionnels et propose des balades gratuites tout au long de l’année pour découvrir ce patrimoine naturel. De la terre à la mer, laissez-vous surprendre par la palette de couleurs des landes littorales où se mêlent bruyères, ajoncs et genêts, sculptés par le vent. En chemin nous croiserons les orchidées sauvages, les abeilles solitaires, les plantes de la dune et quelques arbres nichés au cœur du vallon.

44210 Pornic, France Pays de la Loire 44210 Pornic, France Pays de la Loire Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.associationhirondelle.fr/calendrier/ »}]

sortie nature ens