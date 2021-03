Le porteur d’Histoire Théâtre 100 Noms, 1 septembre 2021-1 septembre 2021, Nantes.

2021-09-01

Horaire : 19:00 20:40

Gratuit : non 12 € à 22 € (hors frais de location éventuels) RÉSERVATIONS :www.theatre100noms.com, 02 28 200 100, au Théâtre 100 Noms (mercredi au dimanche de 14h à 18h)

Théâtre – Création de Alexis Michalik / Théâtre 100 Nomas. On voyage uniquement par le biais de cinq acteurs, de cinq tabourets, d’un plateau nu, de deux portants chargés de costumes et du pouvoir illimité de notre imaginaire. Par une nuit pluvieuse, au fin fond des Ardennes, Martin Martin doit enterrer son père.Il est alors loin d’imaginer que la découverte d’un carnet manuscrit va l’entraîner dans une quête vertigineuse à travers l’Histoire et les continents. Quinze ans plus tard, au coeur du désert algérien, une mère et sa fille disparaissent mystérieusement. Elles ont été entraînées par le récit d’un inconnu, à la recherche d’un amas de livres frappés d’un étrange calice, et d’un trésor colossal, accumulé à travers les âges par une légendaire société secrète. Durée : 1h40

Théâtre 100 Noms 21 Quai des Antilles – Hangar à Bananes Île de Nantes Nantes